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  4. Çocukların Barışı Sergisi açıldı

Çocukların Barışı Sergisi açıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın hazırladığı Çocukların Barışı Sergisi ziyarete açıldı.Tepebaşı Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nazım Hikmet’in savaşa karşı simge şiirlerinden olan Kız Çocuğu’ndan yola çıkılarak hazırlanan Çocukların Barışı Sergi’ne sahipliği yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın hazırladığı Çocukların Barışı Sergisi ziyarete açıldı.
Tepebaşı Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nazım Hikmet’in savaşa karşı simge şiirlerinden olan Kız Çocuğu’ndan yola çıkılarak hazırlanan Çocukların Barışı Sergi’ne sahipliği yapıyor. Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen serginin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehirli sanatseverler katıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak yine güzel bir sergiyi sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nazım’ın savaş karşıtı şiirlerinden biri olan Kız Çocuğu’ndan yola çıkarak bu sergiyi hazırlamış ve Eskişehir’de ilk kez açıldı. Ayrıca belediyemizde iş sanat iş birliğinde düzenlediğimiz ‘Nazım Hikmet’in Yolculuğu’ adlı bir sergimiz daha var, onu da görmenizi tavsiye ediyorum. Bu sergimizde ise Kız Çocuğu şiirinin çok sayıda dile çevrildiğini göreceksiniz. Sergilenen resimler ise yurt dışında ve ülkemizde, 7-15 yaşlarındaki çocukların, bu şiiri yorumlamalarından oluşuyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Başkan Ataç ve vatandaşlar daha sonra dünya çocuklarının Nazım’ın Kız Çocuğu adlı şiirini yorumladıkları resimleri inceledi. 33 resim ve 20 çevirinin yer aldığı sergi, 21 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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