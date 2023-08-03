YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çocukların çığlığı faciayı önledi

Çocukların çığlığı faciayı önledi

03.08.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.Çocukların çığlığı ise faciayı önledi.

Çocukların çığlığı faciayı önledi

Yangın, saat 11.00 sıralarında Ören Mahallesi Meşelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir apartmanın en üst katında oturan A.K.’ye ait evde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Salonda oyun oynayan iki çocul, prizden çıkan kıvılcımları fark etmeleri üzerine çığlık atarak kaçmaya çalıştı. O sırada anne, çocuklarının çığlıklarına koşarak yangını fark etti. Salonda eşyaların yandığını gören anne, çocuklarıyla kaçarak komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Sağlık ekipleri yangında yaralanan ve dumandan etkilenen kimse olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı.

İtfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışması yaparak incelemede bulundu. Yapılan incelemede evin mutfak hariç tüm odaları yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatında meydana gelen arızadan çıkmış olabileceği belirtildi. Aile ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yokMalatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok
Metruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyorMetruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyor
Karabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıKarabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:16
Yatsı
21:54

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Gökgöz eczanesi
Caycuma
Dilan eczanesi
Alapli
Oktay eczanesi
Gokcebey
Sifa eczanesi
Kozlu
Kanca eczanesi
Kilimli
Gülden eczanesi
Kilimli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.