Çocukların çığlığı faciayı önledi

Yangın, saat 11.00 sıralarında Ören Mahallesi Meşelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir apartmanın en üst katında oturan A.K.’ye ait evde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Salonda oyun oynayan iki çocul, prizden çıkan kıvılcımları fark etmeleri üzerine çığlık atarak kaçmaya çalıştı. O sırada anne, çocuklarının çığlıklarına koşarak yangını fark etti. Salonda eşyaların yandığını gören anne, çocuklarıyla kaçarak komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Sağlık ekipleri yangında yaralanan ve dumandan etkilenen kimse olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı.

İtfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışması yaparak incelemede bulundu. Yapılan incelemede evin mutfak hariç tüm odaları yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatında meydana gelen arızadan çıkmış olabileceği belirtildi. Aile ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

