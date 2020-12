Çocukların hayallerini Battalgazi Belediyesi gerçekleştirdi

Battalgazi Belediyesi ‘Sen Hayal Et Biz Gerçekleştirelim’ projesi ile ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan çok sayıda çocuğun hayallerini gerçekleştirdi.

“Çocuklar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olduk, mutluyuz” şeklinde konuştu.

Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Battalgazi Belediyesi, gönüllere de dokunmaya devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ‘Sen hayal et biz gerçekleştirelim’ projesiyle yola çıkan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 5 okula ‘Hayal Kutusu’ yerleştirdi. Başkan Güder’e iletilmek üzere kutuya mektupla hayallerini belirten çok sayıda çocuğun hayalini kısa sürede gerçekleştirdi. Kutudan çıkan mektuplarda çocukların hayali olan kol saati, paten, barbie bebek seti, oyun çadırı, kumandalı araba, muhabbet kuşu, futbol topu, puzzle, kitap ve oyuncak gibi çeşitli istekler mektup sahibi çocuklara evlerinde teslim edildi. Kapıyı açtıklarında karşılarında hayallerinin gerçekleştirildiğini gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, hayallerine kavuşan çocukların aileleri ise Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.