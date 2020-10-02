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Çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 3 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.10.2020 09:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca 3 kişi darp neticesi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 2870 Sokakta yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı.

Adıyaman’da, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca 3 kişi darp neticesi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 2870 Sokakta yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklar arasındaki kavgayı fark eden aileler de kavgaya dahil oldu. Bir birine saldıran ailelerden B.A., M.A., ve N.A., darp neticesi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Davacı ve şikayetçinin olmadığı olayda polis ekipleri kavga eden şahısları olay yerinden uzaklaştırarak normale döndü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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