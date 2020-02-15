YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çocukların “Sevgi Günü” konseri büyüledi

Çocukların “Sevgi Günü” konseri büyüledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verdiği “Sevgi Günü” konseriyle Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Şef Derya İnanç yönetiminde gerçekleştirdiği çalışma ve konser programlarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verdiği “Sevgi Günü” konseriyle Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Şef Derya İnanç yönetiminde gerçekleştirdiği çalışma ve konser programlarına devam ediyor. Koro bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen “Sevgi Günü” isimli konser ile sahneye çıktı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, çocukların aileleri ve çok sayıda müziksever katıldı. Şef Derya İnanç yönetimindeki 75 çocuktan oluşan koro, Mavi Boncuk, Sev Kardeşim, Hayat Sevince Güzel gibi günün önemine binaen seçilen şarkıları seslendirdi. Koronun icra ettiği, söz ve bestesi Derya İnanç’a ait “Hayat Tepebaşı’nda” marşı ise büyük beğeni topladı. Ayrıca konser boyunca çocukların performanslarına katılımcılar da alkışlarıyla eşlik etti.

“Biz çocuklarımızın özgüveni yüksek, erdemli, onurlu, cesaretli ve sevgi dolu yetişmelerini hedefledik”
Son eserden önce sahneye çıkarak bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Savaş, sahneledikleri unutulmaz performanstan ötürü Şef Derya İnanç ve çocukları kutladı. Özgüveni yüksek, sevgi dolu çocukları görmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Savaş, “Biliyorsunuz bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Eğer bir şekilde sevgiyi tarif etmek isterseniz; karşınızdaki için en iyi olanı yapmak ve onun kendisini en iyi şekilde hissetmesini sağlamaktır. Biz çocuklarımıza hocalarımızın sayesinde bütün bunları yaşatırken, onların özgüveni yüksek, öz denetimi yüksek, erdemli, onurlu, cesaretli ve sevgi dolu yetişmelerini hedefledik ve bugün bunun başarıldığını görüyorum. Ben hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çocuklarımızı da harika performanslarından ötürü kutluyorum” dedi.
Konser, koronun katılımcılarla birlikte İzmir Marşı’nı seslendirmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

Barakasında kendini vurdu

Barakasında kendini vurdu

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
13:17
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Güven Eczanesi
Tepebasi
İlkim Eczanesi
Odunpazari
Seda Eczanesi
Odunpazari
Sena Eczanesi
Tepebasi
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Taşkın Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

ESO’da palet sektöründeki son gelişmeler ele alındı

ESO’da palet sektöründeki son gelişmeler ele alındı

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.