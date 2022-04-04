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Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Adıyaman ve Elazığ'da da başladı

04.04.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik: - "Çocukların boşanma ile gerçekleşen mağduriyetlerinin yanında ikincil örselenmelerini engellemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ebeveynler arasındaki ilişkilerin daha fazla zarar görmesini de engellemiş olacağız" - Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit: - "Boşanmış anne babalar, bugünden itibaren çocuklarını artık icra yoluyla değil, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı psikologlar eşliğinde, 'Çocuk görüşme merkezinden' teslim alacak, bu merkezde çocuklarıyla görüşebilecek"

ADIYAMAN/ELAZIĞ (AA) - Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Adıyaman ve Elazığ'da da başladı.

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama 11 il arasında bulunan Adıyaman ve Elazığ'da da başladı.

- Adıyaman

Bahçelievler Mahallesi'nde açılan merkezde velayet hakkı kendisinde bulunmayan ebeveyn ile çocuklar pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacılar aracılığıyla gerekli olan durumlarda da bu uzmanların refakatiyle görüşme sağlayabilecek.

Merkezde sosyal alanların yanı sıra enstrümanlar, çeşitli oyun grupları ve birçok materyal bulunuyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 ilde başlayan uygulamanın Adıyaman'da da faaliyete geçtiğini söyledi.

Çocukların icra yoluyla ebeveynlerden teslim alınırken bazı tartışmalar yaşandığını hatırlatan Çevik, bu uygulama sayesinde bunların da önüne geçileceğini belirtti.

Çevik, bundan sonra çocuk teslimlerinin icra müdürlükleri vasıtasıyla yerine getirilmeyeceğine işaret ederek, "Çocuğun üstün yararı ilkesi temel alınarak hazırlanan mevzuat çerçevesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze yapılacak başvuruları değerlendireceğiz, uzmanlarımız eşliğinde çocuk teslimlerini gerçekleştireceğiz. Çocukların boşanma ile gerçekleşen mağduriyetlerinin yanında ikincil örselenmelerini engellemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ebeveynler arasındaki ilişkilerin daha fazla zarar görmesini de engellemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bunun yanı sıra kamuoyunda sürekli tartışmalara sebep olan ücretle çocuğunu görme, kolluk refakatinde ve icra nezaretinde çocuğunu görme gibi olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız." diyen Çevik, bu merkezler belirlenirken Adıyaman Valiliği ve Belediye ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile eş güdümlü olarak çalışıldığını kaydetti.

Merkezin açılışına Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Beşir Sağıroğlu, psikolog, pedagog ve diğer ilgililer katıldı.

- Elazığ

Çaydaçıra Mahallesi'ndeki İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde açılan merkezde, velayet hakkı kendisinde bulunmayan ebeveyn ile çocuk uzmanlar eşliğinde görüşebilecek.

Oluşturulan merkezde, oturma odası, çocuk oyun alanı ve çocukların çeşitli oyunlar oynayacağı materyaller yer alıyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşme odasının hazır olduğunu ve bugün hizmete girdiğini bildirdi.

Daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla yürütülen çocuk teslimi işlemlerinin, 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmeye başlanacağını ifade eden Karişit, Elazığ'ın da uygulamanın başladığı pilot iller arasında yer aldığını belirtti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, Valiliğin de desteğiyle çocuk teslim mekanlarını oluşturup, kullanıma hazır hale getirdiklerini aktaran Karişit, şunları kaydetti:

"Boşanmış anne babalar, bugünden itibaren çocuklarını artık icra yoluyla değil, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı psikologlar eşliğinde 'Çocuk görüşme merkezinden' teslim alacak ve bu merkezde çocuklarıyla görüşebilecekler. Bu işlemler için herhangi bir harç veya ücret de ödemeyecekler."

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