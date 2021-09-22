MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocukların velayetini göğüs estetiği karşılığında vermişti! Pişman oldu

Çocukların velayetini göğüs estetiği karşılığında vermişti! Pişman oldu

22.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu annesinin açıklamaları devam ediyor. 2 çocuğunun velayetini göğüs estetiği karşılığında veren Özlem Can pişman oldu. Can ayrıca internetten biriyle tanıştığını söyleyerek herkesi şoke etti.

Fulya Öztürk'ün sunduğu "Fulya İle Umudun Olsun" programında Özlem Can adlı kadının açıklamaları günlerdir gündemden düşmüyor! İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can 'ın 2 çocuğunu göğüs estetiği karşılığında babalarına vermişti.

eaeae

Küçük çocuğunu da ev karşılığında vereceğini söyleyen Can sonunda çark etti.

Fulya ile Umudun Olsun'da çocukların velayetini göğüs estetiği karşılığında veren kadından şoke eden yeni açıklamaFulya ile Umudun Olsun'da çocukların velayetini göğüs estetiği karşılığında veren kadından şoke eden yeni açıklama

Özlem Can bir açıklama daha yaparak "Pişmanım. O iki çocuğa bakamam ama küçüğü istiyorum. Şunları taktırdığım için çok pişmanım. Gerekirse bunları keser atarım. Ben yine de çocuklarımı istiyorum" dedi.

YENİ BOMBAYI PATLATTI

Özlem Can açıklamasının devamında ev isteme sebebini de "Evim yok ortada kaldım" dedi.

Özlem Can yayında yeni bir bomba patlattı. Özlem Can açıklamasında "Bir adamla tanıştım kandırıldım, 'Çocuklarının velayetini ver, seninle evleneceğim' dedi ben de verdim velayetini. İnternetten istek göndermişti ama kandırıldım" dedi.

Bu açıklamalar stüdyoda büyük tepki gördü. Herkesi şoke eden Can'a Fulya Öztürk "Biz şimdi senin anlattıklarına nasıl inanalım" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Sex and the City dizisi oyuncusu hayatını kaybettiSex and the City dizisi oyuncusu hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Fulya Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu ülkede cehalet inanılmaz boyutta. iğreniyorum bu cahillikten
Bir göğü estetiği yüzünden evlatlarından vazgeçen bir şahsiyetin insanlıkla bağdaşır hiç bir yanı yoktur. Birde utanmadan televizyonu çıkıyorsunuz.

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Taliban: Biz de gelelim

Taliban: Biz de gelelim

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.