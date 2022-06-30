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Çocuklarını evlendiren çift, down sendromlu Efe'nin koruyucu ailesi oldu

30.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yaşayan Fatma Kargın: - "Okulda, dersteyken bile özlüyorum. Teneffüslerde birlikte oluyoruz. Efe eve geldikten sonra tüm dünyam onun oldu. Benim varım, yoğum, her şeyim Efe. Hayatımın her yeri sevgisiyle doldu"

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaşayan Fatma ile Yaşar Kargın çifti, hayatlarını çocuklarını evlendirdikten sonra koruyucu ailesi oldukları down sendromlu Efe'ye adadı.

Ev hanımı 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Fatma ile kargo şirketinde şoför olarak çalışan Yaşar Kargın çifti, evlatlarının düğünlerinin ardından koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, değerlendirmelerin ardından 8 yıl önce kalbi delik olan down sendromlu Efe'nin koruyucu ailesi oldu.

- "Hayatımın her yeri sevgisiyle dolu"

Fatma Kargın, AA muhabirine, Efe'yi kucağına aldığı gün çok duygulandığını, o anı hiç unutamadığını söyledi.

Efe'yi kokladığında mis gibi koktuğunu, yüzüne gülümsemesiyle koruyucu ailesi olmaya kararını verdiğini aktaran Kargın, telefonla aradığı eşinin de kararının arkasında durduğunu dile getirdi.

Efe'yi ilk kucağına aldığı anı hala unutamadığına değinen Kargın, "Efem Allah'a şükür büyüdü, okula gidiyor. Sabah kalkıyor, kıyafetlerini giydirip, kahvaltı yapıyoruz. Servisimiz geliyor, okula gidiyoruz. Okulda dersteyken bile özlüyorum. Teneffüslerde birlikte oluyoruz. Efe eve geldikten sonra tüm dünyam onun oldu. Benim varım, yoğum, her şeyim Efe. Hayatımın her yeri sevgisiyle doldu." diye konuştu.

Kargın, akşam eve dönünce oğluna derslerini yaptırıp, parka gittiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızımı ve oğlumu evlendirdim, hiç kimse yanımda kalmadı. Koruyucu aile olmak çok güzel bir duygu. Bir yavrunun hayatınıza dahil olması kelimelerle anlatılamayacak bir his. Sevginin önünde engel yok. Herkese koruyucu aileliği tavsiye ediyorum. Yavrumuzu getirdiğimiz ayakkabılarını hala saklıyorum. Manevi duygusu anlatılmaz. Efe'nin 2019'daki açık kalp ameliyatı dönemi çok zor oldu. İstanbul'da özel bir hastanede yaptırdık. Ameliyatı 7 saat sürdü. Allah'a şükür yavrumuz bunu da atlattı. Efe ile birlikte umreye gittik. Orada çok güzel manevi hava yakaladık."

- "Efe, bize Allah'ın gönderdiği büyük bir lütuf"

Yaşar Kargın ise evlenen evlatlarının kendi yuvalarını kurduğunu, Efe ve eşiyle mutlu bir yaşantı sürdüklerini anlattı.

Elinden gelen her şeyi Efe için yapmaya çalıştığını aktaran Kargın, şunları kaydetti:

"İşten döndüğüm zaman her anım Efe ile geçiyor. Çok güzel bir duygu. Efe'yi ilk başta görmedim ama eşim anlatınca hemen kabul ettim. Koruyucu aile olmak isteyen herkese bu duyguyu yaşamalarını tavsiye ediyorum. Ben evde olmadığım zaman eşim, eve geldikten sonra da ben Efe'ye kendimizi adıyoruz. Evlatlarımızı evlendirdikten sonra eşimle yalnız kalacaktık. Şimdi Efe sayesinde yalnız değiliz. Efe, bize Allah'ın gönderdiği büyük bir lütuf."

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