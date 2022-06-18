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Çocuklarını tek başına büyüten annelere istihdam garantili kurs

18.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon kurslarına katılan kadınlar, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda istihdam edilecek - Vali Mustafa Masatlı: - "Şu an hem kursa gelenler hem de işe yerleşecek olan kadınlarımız çok mutlu"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında açılan kurslara katılan kadınlar ilçede istihdam edilecek.

Amasya Valiliği, kadın istihdamının artırılmasına yönelik hedef kitle olarak çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan anneleri belirledi.

"Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi"ni hazırlayan Valiliğin koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üç ay önce tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon kursları açıldı.

Kurslara ilk etapta katılan 38 kadın önümüzdeki günlerde sertifikalarını alarak İŞKUR aracılığıyla Merzifon OSB'deki fabrikalarda istihdam edilecek.

- "Bu çalışma vasıtasıyla fabrikalarımız da kalifiye elemana sahip olacak"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, tek ebeveynli ailelerin profilini belirleyerek, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik projeler ürettiklerini söyledi.

Söz konusu proje kapsamında hem tek ebeveyn olarak çocuklarının bakımını üstlenen kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamalarını hem de devletin sağladığı teşviklerle son dönemde yatırımcıların rotasını çevirdiği Merzifon OSB'deki fabrikaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Eşi olmayan veya çocuğuna bakacak kimsesi olmayan kadınlarımız, OSB'de ihtiyaç duyulan mesleklerle ilgili kurslara alınıyor. Projeyle istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağlamayı ve kadınlarımızı iş hayatına katmayı amaçladık. Kurstan mezun olan kadınlarımız fabrikalarda çalışmaya başlıyor. Bu çalışmaların yapılmasına katkı sunan, destek veren, vizyon çizen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Şu an hem kursa gelenler hem de işe yerleşecek olan kadınlarımız çok mutlu. Ülkemizde olduğu gibi Merzifon OSB'mizde de kalifiyeli elamana ihtiyaç duyuluyor. Bu çalışma vasıtasıyla fabrikalarımız da kalifiye elemana sahip olacak."

- "Kadınlar hayatlarını değiştirdiğimizi düşünüyorlar"

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdem Yüksel de kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, ekonomik özgürlüklerini sağlayabilmeleri için bir dizi çalışma yaptıklarını aktardı.

"Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması" projesi kapsamında açılan kurslara ilk etapta 38 kadının katıldığını, 38 kişilik bir grubun daha katılacağını belirten Yüksel, kursların Merzifon OSB'deki fabrikaların kalifiye eleman ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini aktardı.

Yüksel, "İstihdam garantili kurslarımızdan 38 kadın mezun olacak ve hepsi işlerine başlayacak. Yeni kursiyerlerimiz de kurslarına başlayacaklar. Kadınlar mutlu, hayatlarını değiştirdiğimizi düşünüyorlar. Kendileri çalışacaklar, kendileri kazanacaklar, sertifikalarını alacaklar, işe girecekler, sosyal güvenceleri olacak ve maaş alacaklar." diye konuştu.

Kursiyerlerden 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Nigar Kese de dikiş kursuna katıldığını, meslek edinmekten ve alın teriyle çalışarak para kazanacak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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