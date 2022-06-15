Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırıldı

Başkentte tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zeynel Abidin Korkmaz'ın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Korkmaz ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatı duruşmanın gizli yapılmasını talep etti.

Talebe ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın bu isteğini reddetti.

Sanık avukatı, maktulle evliyken başka bir kadından çocuğu olduğunu, maktulün de bu çocuğu kabul ettiğini belirtti. Olay günü maktulün kendisine zarar verdiğini müvekkilinin de bu durumu engellemeye çalıştığını savunan avukat, beraat kararı verilmesini talep etti.

Müşteki avukatları da sanığın canavarca hisle, tasarlayarak eşini öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Korkmaz, eşine vurmadığını ve öldürmediğini savunarak, "Sabah kalktık, eşime kendi elimle menemen yaptım. Kontörü yoktu ona kontör almaya gittim. Önce markete uğradım, telefon bayisine uğradıktan sonra berbere gittim. Telefonu arabada bırakmıştım. Berberdeyken 8 kez görüntülü aramış. Eve geldikten sonra 'Yine o kadına gittin' diyerek tartışma çıkardı. Daha sonra yatak odasına gittim, yatak odasındaki bıçağı alıp kendisine zarar vermeye başladı. Ben de elinden bıçağı almaya çalıştım. Yemin ederim, eşimi öldürmedim." ifadesini kullandı.

Korkmaz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Söz alan müşteki avukatı da sanığın beyanının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Yatak odasında bıçak bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyoruz." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 6 Mart 2021'de Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'nde inşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle eşi Reyhan Korkmaz ile tartıştı.

Korkmaz, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, çocuklarının göreceği şekilde bıçaklayarak öldürdü.

İddianamede, Korkmaz'ın "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

