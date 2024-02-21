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Çocuklarının kavgasını ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı

İHA İHA
21.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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Çorum’da ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı.

Çocuklarının kavgasını ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı

Edinilen bilgiye göre, K.Ü. (18) ile E.Ü. (21) oturdukları ikamette bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladılar. Çocukları arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba N.Ü. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı baba Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine cadde üzerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralama olayının şüphelisi K.Ü., polis ekiplerince Anadolu 1. Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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