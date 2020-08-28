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Çocuklarla mikro dünyaya yolculukta sona gelindi

DÜZCE HABERLERİ  | 28.08.2020 23:37 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin pandemi önlemleri kapsamında düzenlediği TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projesi “Mikrodünyaya Yolculuk-3” başarılı bir şekilde son durağa ulaştı.Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyer öğrenciler başarı sertifikaları verildi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin pandemi önlemleri kapsamında düzenlediği TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projesi “Mikrodünyaya Yolculuk-3” başarılı bir şekilde son durağa ulaştı.
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyer öğrenciler başarı sertifikaları verildi. Etkinlikte kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, çocuklara bilimi sevdirmenin önemine değinerek, geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
İki farklı grup halinde oluşturulan katılımcı öğrencilere birer hafta süre ile verilen eğitimde; Mikro dünyayı ne Kadar Tanıyorum? Mikro Dünyayı Tanıyalım 1

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