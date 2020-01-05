Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi

Menteşe ile bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Çelebier, şöyle konuştu:

Ailelerinin geçimlerini bu işten sağlayan Çelebier ve Menteşe, ilerleyen yaşlarına rağmen tutku haline gelen mesleklerinden vazgeçemiyor.

Çocukluklarından bu yana günün büyük bir bölümünü teknede geçiren arkadaşlar, bir gün önce göle bıraktıkları ağları toplamak için sabahın erken saatlerinde derin sulara açılıyor.

Büyüklerinden balıkçılığı öğrenen ve ardından satın aldıkları tekneyle gölde avlanmaya başlayan Çelebier ve Menteşe, yıllardır fırtınaya, dalgalara ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden birlikte balığa çıkıyor.

"Alıştık artık, bu mesleği terk edemiyoruz. Tuttuğumuz balıkları satıyoruz. Büyüklerimizden öğrendiğimiz mesleğimize olan hevesimiz devam ediyor. Hayatımız böyle geçti. Arkadaşımla yıllardır beraber balık çekiyoruz. Onu çok seviyorum."

5 çocuk babası 64 yaşındaki Menteşe ise çocuklarının "gitme" demesine rağmen her sabah göle açılarak balık avladığını belirtti.

Bu işin bir tutku haline geldiğini aktaran Menteşe, "Hem para kazanıyoruz hem de stres atıyoruz. Çok güzel bir meslek. Ölene kadar da balıkçılık yapacağım. Çocuklarımı balıkçılık yaparak büyüttüm, evlendirdim, onlara ev yaptım. Babalarımız burada balık çekerdi. Heves olarak onlarla gidip gelirken mesleği öğrendik ve devam ettiriyoruz. 40 yıldır omuz omuza vererek Van Gölü'nde balık avlıyoruz. Bu işi bırakalım diye teknemizi sattık ama vazgeçemedik. Şimdi başka bir teknede çalışıyoruz." diye konuştu.

