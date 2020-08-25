Çocukluk Günlerini Hatırlatacak Pratik Bir Tarif: Cezerye Tarifi

Çocukluğu, o güzel bayramları hatırlatan cezerye lezzetiyle, kokusuyla herkesin kalbinde taht kurmuş bir tariftir. Cezerye Mersin’in yöresel lezzetlerinden biridir. Cezeryenin Mersin’e gidecek kadar çok seveni olsa da biz bir tarifle Mersin’i ayaklarınıza getirmeyi hedefleyerek, çocukluğumuzun o güzel lezzetini pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir cezerye yapımı tarifi hazırladık.Üstelik evde bulunan malzemelerle... Evde Bulunan Malzemelerle Lokum Gibi Bir Tat Adını Arapça’da havuç anlamına gelen cezer kelimesinden almıştır, adından da anlaşılacağı gibi ana malzemelerinden biri de havuçtur. Havucun yanında olmazsa olmaz malzemelerden biri pekmezdir. Evde kolayca bulabileceğiniz bu malzemeler ile artık evde cezerye yapımı artık çok kolay. Cezerye Tatlısının Tarifi İçin Gerekli Malzemeler: 2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy elma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı pekmez

1 tatlı kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı un

1 çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay bardağı ufalanmış badem veya ceviz ya da fındık vs. Bulamak için, Hindistan cevizi tozu Malzemeler Hazırsa, Haydi Başlayalım

Malzemeler hazırsa adım adım cezerye yapımına başlayabiliriz. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarif 4-6 kişiliktir, 20 dk pişirme ve 10 dk hazırlama süresi bulunmaktadır. Öncelikle havuçlar ve elmaların kabukları soyulup rendelenir. 3 yemek kaşığı yağ tavaya alınır. Tavaya alınan yağın üzerine elma ve havuç rendesi, şeker ve pekmez ilave edilir. Ardından un, nişasta badem (tercihe göre ceviz veya fındık), tarçın eklenerek 2-3 dakika daha pişirilir. Karışım ocaktan alınır. Boyutu karışım için yeterli olacak bir kaba, buzdolabı poşeti serilir. Serilen buzdolabı poşetinin üzerine hindistan cevizi serpilir ve karışım bunun üzerine dökülür. Üzeri kaşıkla düzeltilir ve kıvam alıp dinlenmesi amacıyla dondurucuya konulur. Bir saat sonunda yeterince dinlenen cezerye , hindistan cevizi serilmiş bir tahta üzerine çıkarılır. İstenilen boyutta dilimlenir ve tekrar Hindistan cevizine bulayarak servis edilir. Lezzetli ve pratik gerçek cezerye tarifimiz hazır. Bayram günlerini, çocukluğun güzel günlerini yad ederek güzel bir sohbet ile cezeryenizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Paylaştıkça çoğalmanız dileğiyle, afiyet olsun…

Sunumu da Çok Önemli Şekil vermenin ya da kat kat kesmenin zor olduğunu düşünenler için pekmezli cezerye, pestil formunda sunuma hazırlanabilir. Ancak hindistan cevizi ya da şam fıstığına bulanmış minik toplar halinde servis ederek harika bir görüntü yakalamak da mümkün. Aman Dikkat, Püf Noktaları: Malzemelerinizi hazırladıktan, yapılış aşamalarını okuduktan sonra püf noktalarına da önem göstermeniz dikkat edilmesi gereken noktaları ve önerileri okumanızı tavsiye ederiz:

1.Cezerye yapımı için, havuçlar ve elmalar yüksek ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirilmelidir.

2.Cezeryenin aktarılacağı kaba buzdolabı poşeti serilmesi, dinlendikten sonra kolaylıkla çıkarılmasını sağlar.

3.Pişen cezerye karışımı, kaşıkla düzelterek kaba düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra, dondurucuda dinlendirilmelidir.

4.Eğer karışım elinize yapışacak olursa, küçük bir tabağa su koyup elinizi ara sıra suya hafif batırabilirsiniz.

5.Havuç şekerli bir sebze bu yüzden şeker ilavesi yaparken dikkatli olmakta fayda var. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilir, toz şeker miktarını azaltabilirsiniz.

6.Havuçlu, elmalı, pekmezli cezerye tarifine dilerseniz fıstık ekleyerek fıstıklı olarak da hazırlayabilirsiniz.