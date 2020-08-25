Çocukluk Günlerini Hatırlatacak Pratik Bir Tarif: Cezerye Tarifi

Çocukluğu, o güzel bayramları hatırlatan cezerye lezzetiyle, kokusuyla herkesin kalbinde taht kurmuş bir tariftir. Cezerye Mersin’in yöresel lezzetlerinden biridir. Cezeryenin Mersin’e gidecek kadar çok seveni olsa da biz bir tarifle Mersin’i ayaklarınıza getirmeyi hedefleyerek, çocukluğumuzun o güzel lezzetini pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir cezerye yapımı tarifi hazırladık.Üstelik evde bulunan malzemelerle...
Adını Arapça’da havuç anlamına gelen cezer kelimesinden almıştır, adından da anlaşılacağı gibi ana malzemelerinden biri de havuçtur. Havucun yanında olmazsa olmaz malzemelerden biri pekmezdir. Evde kolayca bulabileceğiniz bu malzemeler ile artık evde cezerye yapımı artık çok kolay.
Cezerye Tatlısının Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:
Bulamak için,
Malzemeler Hazırsa, Haydi Başlayalım
Malzemeler hazırsa adım adım cezerye yapımına başlayabiliriz. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarif 4-6 kişiliktir, 20 dk pişirme ve 10 dk hazırlama süresi bulunmaktadır.
Lezzetli ve pratik gerçek cezerye tarifimiz hazır. Bayram günlerini, çocukluğun güzel günlerini yad ederek güzel bir sohbet ile cezeryenizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Paylaştıkça çoğalmanız dileğiyle, afiyet olsun…
Şekil vermenin ya da kat kat kesmenin zor olduğunu düşünenler için pekmezli cezerye, pestil formunda sunuma hazırlanabilir. Ancak hindistan cevizi ya da şam fıstığına bulanmış minik toplar halinde servis ederek harika bir görüntü yakalamak da mümkün.
Malzemelerinizi hazırladıktan, yapılış aşamalarını okuduktan sonra püf noktalarına da önem göstermeniz dikkat edilmesi gereken noktaları ve önerileri okumanızı tavsiye ederiz:
1.Cezerye yapımı için, havuçlar ve elmalar yüksek ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirilmelidir.
2.Cezeryenin aktarılacağı kaba buzdolabı poşeti serilmesi, dinlendikten sonra kolaylıkla çıkarılmasını sağlar.
3.Pişen cezerye karışımı, kaşıkla düzelterek kaba düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra, dondurucuda dinlendirilmelidir.
4.Eğer karışım elinize yapışacak olursa, küçük bir tabağa su koyup elinizi ara sıra suya hafif batırabilirsiniz.
5.Havuç şekerli bir sebze bu yüzden şeker ilavesi yaparken dikkatli olmakta fayda var. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilir, toz şeker miktarını azaltabilirsiniz.
6.Havuçlu, elmalı, pekmezli cezerye tarifine dilerseniz fıstık ekleyerek fıstıklı olarak da hazırlayabilirsiniz.
İçinde yoğun olarak yer alan havuç sayesinde kalbe ve göze çok faydalı bir yiyecektir. Kalbin dostu olan havuç aynı zamanda kandaki kolestrolü de düşürmeye yardımcıdır. Cezerye C ve A vitamini açısından çok zengin bir besindir. Havuca ek olarak içinde bulunan pekmez, tarçın, elma gibi besinler ile cezerye tam bir sağlık deposu. Uzmanlara göre cezeryenin sayısız faydaları var. Bunlardan biri de saçları güçlendirip, saçlara hacim vermesi ve bir diğeri de cilde parlaklık sağlaması. Bu tarif ile hem karnımız hem cildiniz doyacak.
Sağlıksız besinlerin ve paketli gıdaların arttığı bu zamanda, ebeveynlerin en büyük isteği çocukların sağlıklı bir hayat sürmesi ve bildiğiniz üzere bunun en önemli yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Evinizde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tarif sayesinde çocukların ara öğünleri artık çok daha sağlıklı olacak. Bu vitamin deposu yiyeceği çocuklar ara öğünde süt ile birlikte de yiyebilir.
Cezerye, işlenmiş şeker içermesi bakımından kalori oranı çok yüksek bir yiyecektir.100 gramı yaklaşık olarak 150 kaloridir. Diyet ve kilo kontrolü yapmaya çalışanların tüketirken dikkatli olması gerekmesi gerekmektedir. Porsiyon kontrolü yaparak tüketmelerini öneririz. Ayrıca beyaz şeker yerine esmer şeker, beyaz un yerine kepekli un kullanılarak da yapılabilecek bu tarif diyet listenize uygun bir şekilde de tarifi düzenleyebilirsiniz.
Bu yazımızda sizlere cezerye nasıl yapılır, püf noktalarını, servis önerilerini, sağlığa faydalarını kalori değerini anlatmaya çalıştık. Umarız bu tarif, tarif defterinizin en sevilenlerinden biri olur. Bunun gibi sağlıklı ve pratik diğer tariflerimiz için bizi takipte kalmanızı öneririz.
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