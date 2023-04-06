Çocuktan Al Haberi'nin atarlı Efe'siydi! Son halini görenler çok şaşırdı

Yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan Çocuktan Al Haberi programındaki çocuklardan biri de Efe Dadak’tı. Evrim Akın’ın sunuculuğunu üstlendiği programda konuşmaları ile dikkat çeken Dadak’ın lakabı atarlı Efe’ydi.

Son hali gündem olan Efe Dadak, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen programda sık sık sinirli halleriyle gündem oluyordu.

2016 yılında yayın hayatına başlayan program Show TV ekranlarında yayınlanıyordu.

Programın atarlı Efe’si şimdilerde ailesinin yönettiği sosyal medya hesabından günlük hayatını paylaşıyor.

Efe Dadak’ın fotoğraflarına Evrim Akın’da sık sık yorum yapıyor. Atarlı Efe’nin fotoğraflarına takipçileri “Kocaman delikanlı olmuşsun”, “Maşallah paşaya”, “Ne kadar da büyüdün o günden bu güne” yorumlarında bulundu.





