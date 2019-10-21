Coğrafi işaret nedir, coğrafi işaretli ürünler neledir?

Coğrafi işaret nedir sorusuna hemen açıklık getirelim; coğrafi İşaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bölgesi ya da ülkesi ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Bu işaret hem bölge insanının emeğine hem de tanıtımına ve imajına değer katar. Ülkemizde 2.500’e yakın ürün coğrafi işaret özelliği taşıyor.

LİSTEDEKİ LİDER KEBAP

Destek Patent tarafından TÜRKPATENT’in son 5 yıllık verilerinden hazırlanan analize göre, Türkiye’de 2015-2019 yılları arasında coğrafi işaret başvurularındaki toplam sayı 588. 5 yıl içinde coğrafi işaretleme başvurularındaki en parlak dönem 2017 yılı olurken, 22 başvuru ile Gaziantep şehri başı çekiyor. Başvuruların yüzde 90’ı gıda üzerine yapılırken, alınan coğrafi işaretlerin aynı oranda gıdada olduğu görülüyor. Baldan meyve sebzeye, zeytinyağından çorba ve tatlılara kadar uzayan listede liderlik kebabın.

BİRİNCİ ŞANLIURFA İKİNCİ GAZİANTEP



Verilere göre, 2015-2019 yılları arasında yapılan 588 başvurudan 300’e yakını yani yaklaşık yüzde 45’i tescillendi. En çok tescil, başvuruların en yüksek olduğu 2017’de yapıldı. Şanlıurfa 27 coğrafi işaret sahipliği ile birinci olurken, onu 20 coğrafi işaret ile Gaziantep takip etti. Her iki ilin de başvurularının neredeyse tamamı yöresel yemekler, meyve sebzeler üzerine olurken, büyük çoğunluğu kebap çeşitleri oluşturuyor. Urfa’nın haşhaş kebabı, ciğer kebabı, kazan kebabı, soğan kebabı ve patlıcan kebabının yanında Gaziantep’in baklavası, katmeri, meyan şerbeti, narı, yuvalaması ve lahmacunu listede en çok dikkat çekenler arasında. Urfa’nın 24 coğrafi işaretli ürününün başvurusunu yapan ve tescilini alan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası.