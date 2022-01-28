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Coğrafi işaret olarak tescillenen "Kilis tava" tanıtıldı

28.01.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi işaret olarak tescillenen "Kilis tava" tanıtıldı

KİLİS (AA) - Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edilen "Kilis tava"nın tanıtımı için program düzenlendi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'ndeki programda, Kilis tava için 6 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirtti.

Kente özgü Kilis yorganı, Kilis kırk semseği, Kilis zahteri, Kilis ekşili kebabı, Şıhılmahşe ve Kübbülmişviyye için de başvuru yaptıklarını ifade eden Ramazan, "Daha önce Cennet çamuru, Kilis katmeri ve Kilis zeytinyağı tescil almıştı. Bu dördüncüsü oldu. Bundan sonra da devam edecek." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da bütün Türkiye'yi kente Kilis tava yemeye beklediklerini, Meclisteki milletvekillerine de Kilis tavayı tattıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş yıllarda tescilli Cennet çamuru ve Kilis katmerini ikram ettiklerini dile getiren Dal, Kilis'e geldiğinde Erdoğan'a bu lezzeti de tattıracaklarını ifade etti.

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