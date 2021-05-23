Coğrafi işaret tescilli "karagül"ün ömrü Harran Üniversitesinin çalışmasıyla uzayacak

​​​ YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusu olan tescilli karagülün ömrünün, Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesinin yaptığı çalışmalarla uzatılarak kullanım alanının genişletilmesi hedefleniyor.

HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak ile doktora öğrencisi İbrahim Hatipoğlu, bir süre önce süs bitkisi çiçeklerin "kraliçesi" olarak bilinen güllerle ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen, aralarında karagülün de bulunduğu gül tipleri üzerinde araştırma yapıldı.

Çalışmalarda karagülün ömrünün uzatılması için doku kültürüyle kök yapısının geliştirilmesi sağlandı. Bu çiçeğin peyzajda kullanımının yanında, tıbbi aromatik ve kozmetik sektöründe kullanılması için laboratuvar ortamında analizler yapıldı. Çalışmalarla karagülün seri üretimi planlanıyor.

Prof. Dr. Bekir Erol Ak, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın gül konusunda önemli bir değere sahip olduğunu belirtti.

Bilim insanları olarak Halfeti ilçesiyle özdeşleşmiş karagül ile ilgili hazırladıkları raporun ardından belediyenin bu gül için coğrafi işaret aldığını dile getiren Ak, "Karagül bizim bir zenginliğimizdir. Halfeti bölgemizde yetişen ve o bölgede gelişim gösteren bitki türüdür. Karagülün özelliği belli dönemlerde renginin oldukça koyulaşmasıdır. Karagül, antosiyanin birikimi hızla artan bir bitkidir. Güllerle ilgili öğrencimiz doktora yapıyor. Önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de hocaları olarak destek sunuyoruz." diye konuştu.