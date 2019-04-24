Çok basit sanıyoruz ancak hemen hemen hepimiz yanlış pişiriyoruz!

Makarna pişirmek bizler için 'çocuk oyuncağı'dır. Ancak Avustralyalı şef Stephanie Alexander'a göre birçoğumuz makarnayı yanlış pişiriyor ve lezzetsiz bir şekilde yiyoruz.

En iyi aşçılar, haşlanan makarnanın suyunu lavabonun içine boşaltmak yerine bu suyun bir kısmını sos yapımı için saklıyor. Tuzlu ve su, makarnaya kremsi bir doku katarak lezzetini de ikiye katlayacağını söylüyor profesyonel şefler.

Alexander yapılan ikinci hatanın ise makarnanın yıkanması olduğunu belirtiyor. Genelde bizler, makarnayı haşladıktan sonra süzer ve hemen ardından soğuk suyun altında yıkarız. Bu işlemi neden yaptığımız hakkında bir fikrim yok açıkcası sevgili okur :)

Profesyonel şeflere göre lezzetli bir makarna yemek istiyorsanız hem suyunu tamamen süzmemeli hem de haşlanan makarnayı yıkamamalısınız. En doğrusu makarna suyundan bir miktar ayırıp yemeğin sosuna ilave etmek.



