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Çok ekonomik ve lezzetli: 5 yumurta pişirme yöntemi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağın olmazsa olmazı, birçok tarifin içinde kendisine yer bulan, tek başına bile lezzet bombası olabilen yumurtayı 5 değişik şekilde pişirdik ve tadına doyamadık. Bu kolay, ekonomik ve leziz tariflerden çok memnun kalacağınıza garanti veriyoruz.

Çok ekonomik ve lezzetli: 5 yumurta pişirme yöntemi

Yumurtanın her halini çok seviyoruz. Klasik yumurta tariflerinin yanı sıra 5 sıra dışı yumurta pişirme yöntemi hazırladık. Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bu müthiş tarifleri bir kenara not edin, çok işinize yarayacak!

SODALI YUMURTA

İki yumurtayı bir kaseye kırın. İçine bir yemek kaşığı maden suyu ya da soda ekleyin ve çırpın. Tavada tereyağı eritin. Yağ tamamen eridikten sonra içine yumurtayı koyun ve pişirin. Afiyet olsun.

ÇITIR ÇITIR YUMURTA

Küçük bir tencerenin içinde su kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı üzüm sirkesi koyun. 3 adet yumurtayı bir kaseye kırın. Kaynayan suyu karıştırmaya başlayın. Suda girdap oluşturunca içine tek tek koyun ve poşe yumurta pişirin. Yumurtaları 3 dakika pişirdikten sonra suda süzerek çıkarın. Pişen yumurtayı önce una sonra çırpılmış yumurtaya bulayın. Ardından ekmek kırıntısına buladıktan sonra bol kızgın yağda bir dakika pişirin. Afiyet olsun.

BULUT YUMURTA

3 adet yumurtanın beyazını ve sarısını ayırın. Beyazlarını bir kabın içinde köpük köpük olana kadar çırpın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Spatula yardımıyla yumurta beyazlarını yağı kağıdın üzerine bölüştürün. Yumurta beyazı bezelerinin ortalarını hafif bir şekilde bastırın ve sarıları patlatmadan ortalarına koyun. Üzerine tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.

YUMURTA TURŞUSU

Malzemeler:
2,5 su bardağı su
4 su bardağı beyaz sirke
1/2 su bardağı şeker
1 yemek kaşığı tuz
1 büyük kırmızı pancar (soyulmuş ve yarım santimlik parçalar halinde doğranmış)
4 adet haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurta

Hazırlanışı:
Sirke, şeker, tuz ve 2,5 su bardağı suyu geniş bir tencerede, şeker ve tuzun çözünmesi için karıştırarak kaynatın.

Tencereye pancarı ilave edin ve ateşi kısıp pancar yumuşayana dek yaklaşık 25-30 dakika kışık ateşte pişirmeye devam edin.

Ardından soğumasını bekleyip tenceredeki suyu kapaklı bir kavanoza süzerek dökün.

Haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurtaları kavanozdaki suya ekleyin ve süzgeçte kalan pancarı başka yerde kullanmak üzere kenara ayırın. Servis yapmadan önce 2 saat soğutun. Afiyet olsun.

SOĞAN YATAĞINDA YUMURTA

Malzemeler:
2 adet yumurta
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı galeta unu
1 yemek kaşığı zeytinyağ
göz kararı tuz
göz kararı karabiber

Hazırlanışı:
Soğanı kalın bir şekilde yuvarlak olacak şekilde kesin.
Tuz, karabiber ve galeta ununu karıştırın.
Kestiğiniz soğanları galeta ununa bulayın.
Tavada zeytinyağını kızdırın.
Galeta ununa buladığınız soğanları kızgın yağa atın ve 2 kere ters yüz edin.
Soğan kokusu çıkmaya başladığında yumurtaları ortalarına kırın ve tavanın üzerini bir kapak yardımı ile kapatın.

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