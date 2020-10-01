Çok ekonomik ve lezzetli: 5 yumurta pişirme yöntemi

Yumurtanın her halini çok seviyoruz. Klasik yumurta tariflerinin yanı sıra 5 sıra dışı yumurta pişirme yöntemi hazırladık. Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bu müthiş tarifleri bir kenara not edin, çok işinize yarayacak!

SODALI YUMURTA

İki yumurtayı bir kaseye kırın. İçine bir yemek kaşığı maden suyu ya da soda ekleyin ve çırpın. Tavada tereyağı eritin. Yağ tamamen eridikten sonra içine yumurtayı koyun ve pişirin. Afiyet olsun.

ÇITIR ÇITIR YUMURTA

Küçük bir tencerenin içinde su kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı üzüm sirkesi koyun. 3 adet yumurtayı bir kaseye kırın. Kaynayan suyu karıştırmaya başlayın. Suda girdap oluşturunca içine tek tek koyun ve poşe yumurta pişirin. Yumurtaları 3 dakika pişirdikten sonra suda süzerek çıkarın. Pişen yumurtayı önce una sonra çırpılmış yumurtaya bulayın. Ardından ekmek kırıntısına buladıktan sonra bol kızgın yağda bir dakika pişirin. Afiyet olsun.

BULUT YUMURTA

3 adet yumurtanın beyazını ve sarısını ayırın. Beyazlarını bir kabın içinde köpük köpük olana kadar çırpın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Spatula yardımıyla yumurta beyazlarını yağı kağıdın üzerine bölüştürün. Yumurta beyazı bezelerinin ortalarını hafif bir şekilde bastırın ve sarıları patlatmadan ortalarına koyun. Üzerine tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.