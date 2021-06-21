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Çok şaşıracaksınız! Ofsayt kuralı değişiyor

21.06.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Başkanı Gianni Infantino, hücum oyuncusuna avantaj sağlayacak yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Infantino, Türkiye ile ilgili de "Harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla takımınızı desteklemektir" dedi.

Çok şaşıracaksınız! Ofsayt kuralı değişiyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Infantino, Türkiye ile ilgili olarak "Harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla oynamak ve takımınızı desteklemektir. EURO 2020'den kısa bir süre sonra da Dünya Kupası var. Daha başka şeyler de olacak" diye konuştu.

"YENİ BİR OFSAYT KURALI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ofsayt kuralını değiştirmeyi planladıklarını söyleyen Infantıno, "Şu an zorluk yaşadığımız kural ofsayt kuralı. Ofsayt kuralında son 100 yılda çok değişiklikler oldu. Bu kuralı hücum oyuncuların daha lehine olacak şekle getirebilir miyiz bunu konuşuyoruz. Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz. Buna göre hücum oyuncusu vücudunun bir bölümü sondan ikinci rakibinden az önde olsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu golcülere, hücum yapan oyuncu ve takımlara avantaj sağlayacak ve belki de oyunu daha atak hale getirecek." dedi.

"2 YILDA BİR DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kadınlar futbolu ile ilgili de konuşan Gianni Infantino, "Kadınlar futbolu FIFA ve dün için tabii ki çok önemli. Dünya nüfusunun yüzde 50'si kadın. Bu yüzden onlara özen göstermeliyiz. 2 yıl önce Fransa'da çok başarılı bir dünya kupası gerçekleştirdik. 1 milyarın üzerinde kişi televizyondan izledi şampiyonayı. Kadın futbolunu daha ilgi çekici hale getirmek için ne yapabiliriz. Kadın milli takımlarının dünyada parlama fırsatı bulabilmesi için kadınlar dünya kupasını 4 yılda bir değil de her 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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