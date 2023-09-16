Çok ünlü isimler Kolpaçino 4 filminde bir araya geldi! "İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi"

2009, 2011 ve 2016 yılları arasında ilk üç filmi yayınlanan Kolpaçino 4. filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Filmin başrollerinden biri olan Şafak Sezer aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstleniyor. Kasım ayında vizyona girmesi planlanan Kolpaçino 4'e birbirinden ünlü isimler konuk oyuncu olarak katıldı.

Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosunda, serinin değişmez isimlerinden Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül yer alıyor. Merakla beklenen proje, Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

Geçtiğimiz günlerde serinin dördüncü filmi için çekimlere başlayan Kolpaçino 4 ekibine çok ünlü isimler dahil oldu. Ünlü şarkıcılar İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil filmde kendilerini canlandıracak.



