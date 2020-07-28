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Çolakbayrakdar, "Kayseri’ye canlılık katıyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren Kocasinan Belediyesi, estetik çalışmalarıyla hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de rengarenk görsellik oluşturuyor.

İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren Kocasinan Belediyesi, estetik çalışmalarıyla hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de rengarenk görsellik oluşturuyor. Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini ve yapılan çalışmalarla Kayseri’ye canlılık kattıklarını söyledi.
İnsan odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini vurguladı. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükselttiklerine işaret eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha farklı, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle parklarımız, gece görüntüsüyle görsel şölen sunmaktadır. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. İnşallah daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.”
Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Parklarda keyifli vakit geçiren vatandaşlar ise yapılan çalışmalarla parkların gece-gündüz daha güzel ve daha güvenli hale geldiğini ve Kocasinan’a görsel olarak da ayrı bir vizyon kazandırıldığına dikkat çekerek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Öte yandan Kocasinan bölgesinde bulunan mahallelerin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmalar yürüten Kocasinan Belediyesi, yapmış olduğu farklı park, cadde ve sokaklarda modern aydınlatma direği, dekoratif ve enerji tasarruflu ledli aydınlatma direkleri ve ışıklı bariyerlerle de dikkat çekiyor. Hizmete sunulan aydınlatma direkleri ile ışıklı bariyerlerde Kocasinan Belediyesi’nin logosu bulunması ayrı bir güzellik ve görsellik oluşturan Kocasinan Belediyesi, ayrıca yeni yaptığı farklı tasarımlı parklarla hem gece hem de gündüz görüntüsüyle adeta görsel şölen sunuyor.

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Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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