Colin Kazım-Richards, İngiltere'ye transfer oldu

Ülkemizde uzun yıllar oynayan Colin Kazım-Richards, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'ye imza attı.
Son olarak Meksika'da Pachuca'da oynayan 34 yaşındaki hücumcu, deneme antrenmanlarına beğenilmesinin ardından yeni takımına 1 yıllığına imza attı.
Derby County'nin teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, "Colin'in birçok farklı ülkede önemli bir deneyimi var. İdmanlarda, bize ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu, ülkemizde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi.
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