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Comolli Cocu'yu derbi için uyardı, Ankaragücü maçı sonu oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Milli arada Comolli, Cocu'ya 'G.Saray'a kaybedersen seninle yolları ayıracağız" dedi. Cocu bununla dağılınca Ankaragücü sonu oldu.

Comolli Cocu'yu derbi için uyardı, Ankaragücü maçı sonu oldu

Phillip Cocu'nun gönderilme sürecine kadar uzanan serüvende ilginç gelişmeler yaşandı.

Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi konusu 8. haftada oynanan ve golsüz berabere biten Başakşehir maçı sonrası ciddi ciddi düşünülmeye başlandı.

Milli takım arasında Sportif Direktör Comolli, morali zaten bozuk olan Cocu ile bir toplantı yaptı.

Yapılan bu toplantıda Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, Phillip Cocu'ya "Galatasaray derbisini kaybedersen seninle yolları ayıracağız" ifadesini kullandı.

KADROYA KARIŞTILAR

Cocu, bu açıklama sonrası takım üzerindeki tüm otoritesini kaybetti. Hollandalı çalıştırıcının kadro tercihleri konusunda da yönetim ve Comolli tarafından da tavsiyeler verilmeye başlandı.

Anderlecht geri dönüşü takımdaki m negatifliği dağıtsa da Ankaragücü yenilgisi Sarı-Lacivertli yönetimin Cocu'yu gönderme operasyonunu hızlandırmış oldu.

F.Bahçe'nin Cocu'yu bilgisayar programı ile seçtiği ortaya çıktı.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Damien Comolli Phillip Cocu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Coco dan önce Büyük hırsız Comelli gitmeli getirdiği topcular 3.4. sınıf birde 1 e beş verdi aldığı komisyonlar bunu başımız beld eden ve başkan tavsiye edenler kimlerse bundan acilen vaz geçilmeli yoksa koca FB maddi ve manevi olarak 3-4 yıl boşa gidecek bu getirdiği topculardan kurtulmak için 3-4 yıl gerekli
comolliyide yollamak lazım bu kotu oyuncuları hep comolli getırdı yazık
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