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Comolli'nin takımı, üst lige çıkamadı

30.05.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanı olduğu Toulouse, Play-Out rövanş maçında Nantes ile karşılaştı.

Comolli'nin takımı, üst lige çıkamadı

Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Play-Out rövanş maçında Nantes'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için Fransa Ligue 1'e çıkma fırsatını değerlendiremedi.

Toulouse'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Youssouf Vakoum Bayo kaydetti. Maçın 85. dakikasında oyuna Nathan N'Goumou, 87. dakikada kırmızı kart görerek Toulouse'ı 10 kişi bıraktı.

Fransa Ligue 2'den Ligue 1'e çıkma şansını kullanamayan Toulouse'da futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

"BİZİM HAKKIMIZI ÇALDINIZ"

Damien Comolli, karşılaşmanın ardından maçın hakemlerine tepki göstererek soyunma odası koridorlarında, "Bizim hakkımızı çaldınız" diye bağırdı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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