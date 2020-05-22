ÇOMÜ, bilgisayar laboratuvarları açıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), uzaktan eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik, dönem sonu sınavlarında sağlıklı internet bağlantısı oluşturmak için bilgisayar laboratuvarları açıyor.

Konuya ilişkin ÇOMÜ resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “Covid-19 salgını nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) aldığı karar doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine münhasır olmak üzere eğitime ara verilmiş ve eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemi ile yapılmaya başlandı. Uzaktan eğitim konusunda 18 bin lisans öğrencisinin katıldığı araştırmada, uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada olan üniversitemiz de öğrenci odaklı çalışmalara imzasını atmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerden gelen gerek şifahi gerek de yazılı olarak yapılan başvurularda ikametgâh adreslerine dönmek zorunda kalan öğrencilerden bir kısmının bulundukları yerlerde e-sınav, ödev ve proje için gerekli internet erişimi, bilgisayar temini vb. konularda sıkıntılar yaşadıkları anlaşılmıştır. Bu çerçevede ÇOMÜ, Covid-19 tedbir ve uyarılarını dikkate alarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde ve ilçe kampüslerimizde bilgisayar laboratuvarları kuruldu. Tüm üniversite öğrencileri, alacakları randevularla bu laboratuvardan faydalanabilecekler” ifadelerine yer verildi.

