Conor McGregor'ın UFC dönüşü kabus oldu! Max Holloway kazandı

Karma dövüş sanatlarının (MMA) dünya çapındaki en popüler ismi Conor McGregor, hayranlarının uzun süren bekleyişine UFC 329 organizasyonuyla son verdi. Ancak Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenen ve nefeslerin tutulduğu bu dev geri dönüş gecesi, İrlandalı süperstar için adeta bir kabusa dönüştü. Kariyerindeki en büyük rakiplerinden Max Holloway ile rövanş maçına çıkan McGregor, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle oktagona talihsiz bir şekilde veda etmek zorunda kaldı.

SADECE 69 SANİYE SÜRDÜ

Dev heyecanla başlayan karşılaşmanın ilk anları büyük bir drama sahne oldu. İrlandalı yıldız, maçın başında sıçrayarak rakibine hamle yaptığı sırada sağ dizinden ciddi bir problem yaşadı ve yere bastığında acı içinde sendeledi. Ayağa kalkmak ve dövüşmeye devam etmek için çaba sarf eden Conor McGregor, bacağına güç veremeyince maçın hakemi hemen araya girdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonucunda müsabaka henüz 69. saniyede bitirildi ve Max Holloway teknik nakavt (TKO) kararıyla gecenin kazananı ilan edildi.

ÇAPRAZ BAĞ ŞÜPHESİ KORKUTTU

Yaşanan bu şok sakatlığın ardından gözler İrlandalı dövüşçünün sağlık durumuna çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan ilk haberlere ve uzman yorumlarına göre, McGregor'ın ön çapraz bağlarında (ACL) yırtık şüphesi bulunuyor. Eğer gelen son bilgiler bu bağlamda olursa McGregor'ın en az 10 ay ringlerden uzak kalması bekleniyor.

BEŞ YILLIK HASRET HÜSRANLA BİTTİ

Oktagona en son 2021 yılında Dustin Poirier karşısında çıkan ve o maçta da bacağından aldığı ağır hasarla uzun bir tedavi sürecine giren Conor McGregor için UFC 329 tam bir hüsran oldu. Biletleri çok kısa sürede tükenen ve dövüş dünyasının bu yılki en büyük etkinliği olarak lanse edilen organizasyon, aylarca beklenen tarihi geri dönüşün yalnızca bir dakika içinde sakatlıkla noktalanmasıyla milyonlarca sporseverin hevesini kursağında bıraktı.