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Galatasaray'dan Franculino ve Matviy Ponomarenko hamlesi!

Galatasaray, yeni sezon forvet transferi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızlar Franculino ve Matviy Ponomarenko için resmi temas kurdu.

Galatasaray'dan Franculino ve Matviy Ponomarenko hamlesi!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı ve alternatifli bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Galatasaray, transfer piyasasında geleceğe yatırım adımları atmaya başladı. Hücum rotasyonunu zenginleştirmek ve uzun vadeli bir golcü projesi oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, rotasını Danimarka ve Ukrayna liglerine çevirdi.

MİDTJYLLAND'IN GOL MAKİNESİ FRANCULINO LİSTEDE

Galatasaray dan Franculino ve Matviy Ponomarenko hamlesi! 1

Galatasaray'ın hücum hattı için gündemine aldığı potansiyelli isimlerden ilki, Danimarka ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Franculino oldu. Geride bıraktığımız sezonda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren 22 yaşındaki santrfor, çıktığı 34 resmi karşılaşmada 22 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de asist üretti. Bu etkileyici istatistikler, sarı-kırmızılı transfer komitesinin resmi temasları hızlandırmasındaki en büyük etken oldu.

DİNAMO KİEV'İN GENÇ YETENEĞİ PONOMARENKO TAKİPTE

Galatasaray dan Franculino ve Matviy Ponomarenko hamlesi! 2

Sarı-kırmızılıların çifte operasyonunun diğer ayağını ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in genç yeteneği oluşturuyor. Gelecek vadeden santrforlar arasında gösterilen Matviy Ponomarenko, 2025-2026 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Dinamo Kiev formasıyla 24 resmi maçta süre alan genç golcü, takımına 16 gollük katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Galatasaray yönetiminin, her iki yetenekli isim için başlattığı transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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