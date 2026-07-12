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Fenerbahçe'den çılgın hamle! Greenwood'un ardından Rashford bombası

Mason Greenwood transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe, rotasını bu kez Marcus Rashford'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için resmi temaslara başlarken transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den çılgın hamle! Greenwood'un ardından Rashford bombası
Burak Kavuncu

Mason Greenwood transferiyle ses getirmeye hazırlanan Fenerbahçe, rotasını bu kez Marcus Rashford'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletirken İngiliz yıldızın da teklifi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ GİRİŞİM

Fenerbahçe den çılgın hamle! Greenwood un ardından Rashford bombası 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Marcus Rashford transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin, menajerler aracılığıyla İngiliz futbolcunun temsilcileriyle temasa geçtiği ve Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunduğu öğrenildi.

MANCHESTER UNITED KOLAYLIK SAĞLIYOR

Fenerbahçe den çılgın hamle! Greenwood un ardından Rashford bombası 2

Kadro planlamasında Rashford'u düşünmeyen Manchester United'ın, oyuncunun maaşını üstlenmeye hazır olduğu ve kiralama bedeli talep etmediği belirtildi. İngiliz kulübünün bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

RASHFORD ACELE ETMİYOR

Fenerbahçe den çılgın hamle! Greenwood un ardından Rashford bombası 3

2026 Dünya Kupası sürecinde transfer görüşmelerini yalnızca menajeri aracılığıyla yürüten 27 yaşındaki futbolcunun, Türkiye seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz kesin karar vermek istemediği aktarıldı. Rashford'un önceliğinin Barcelona'dan gelebilecek olası bir teklif olduğu, Katalan ekibinin transferden çekilmesi halinde ise diğer seçenekleri masaya yatıracağı öğrenildi.

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Fenerbahçe den çılgın hamle! Greenwood un ardından Rashford bombası 4

Yaklaşık 20 milyon euroyu bulan yıllık maliyeti bulunan İngiliz yıldız için Fenerbahçe yönetimi temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Greenwood operasyonunun ardından Rashford transferini de sonuçlandırarak yaz dönemine damga vurmayı hedefliyor.

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