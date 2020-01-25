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Conte'den Victor Moses açıklaması

İTALYA HABERLERİ  | 25.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe'den kadrolarına kattıkları Victor Moses ile ilgili açıklamalarda bulundu

Conte'den Victor Moses açıklaması

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe'den kadrolarına kattıkları Victor Moses ile ilgili konuştu.

Nijeryalı oyuncunun transferinin eleştirilmesine tepki gösteren Conte, "Lazaro kiralık gitti ve Moses'ı kiraladık. Sadece takımı güçlendireceğine inandığımız oyuncuları alıyoruz. Oynamayan oyuncular aldık, evet. Moses Fenerbahçe'de onyamıyordu, Young da bir süredir United'da oynamadı ama iki oyuncu da faydalı olacak, zamana ihtiyaçları var." dedi.

Inter, Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Victor Moses'ı, Chelsea'den sezon sonuna kadar 10 milyon euro opsiyonla kiraladı.

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