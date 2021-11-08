Conte'nin Tottenahm macerası bir ilkle başladı

Premier Lig'in 11. haftasında Everton, Goodison Park'ta Tottenham'ı konuk etti. Antonio Conte'nin Tottenham macerası Everton beraberliğiyle başladı: 0-0

Nuno Espirito Santo'nun görevine son veren Tottenham menajerlik koltuğuna Antonio Conte'yi getirirken İtalyan teknik adam ilk maçına Everton deplasmanında çıktı.

Ligde kötü günler geçiren iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı. 0-0 biten karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrılırken Conte'nin ikinci Premier Lig macerası beraberlikle başladı.

Maçın 90. dakikasında Everton'da Mason Holgate kırmızı kart gördü ve ev sahibi maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Everton 15, Tottenham ise 16 puana yükseldi.

Tottenham, 2003'ten bu yana bir ilke imza attı

Antonio Conte'nin Tottenham serüveni istediği gibi başlamadı. Tottenham, Everton kalesine maç boyunca isabetli şut gönderemedi.

Opta verilerine göre İngiliz ekibi bu istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003-04 sezonundan bu yana Premier Lig'de ilk kez üst üste iki maçı isabetli şut atamadan bitirdi.

Everton maçında 8 şut denemesinden sonuç alamayan Tottenham geçen hafta 3-0 kaybettiği Manchester United karşılaşmasında da 9 şut denemesinde isabet bulamamıştı.

