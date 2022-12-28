Çöp Adam 5. bölüm TEK PARÇA İZLE! Star Tv Çöp Adam 5. bölüm fragmanı

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar hızlandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak Star Tv'de yayın hayatına başlayan Çöp Adam dizisinin yayınlanan beşinci bölüm fragmanında Tamer ve Peri uzun bir yolculuğa çıkıyor. İzleyenlerin merakla beklediği yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çöp Adam beşinci bölüm ile ilgili detaylar...

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Tamer Peri'yi mahzenden alıp uzun yola çıkıyor. Eşi bu durumdan habersiz evde Tamer'i beklerken, Tamer Peri ile birlikte bir anlamda tatile çıkıyor. Aralarındaki yakınlaşma iyice artarken yayınlanan fragmanda Peri'nin 'iyi ki beni kaçırmışsın' dediği duyuluyor. Birbirleriyle eğlenceli vakit geçiren ikili hayatlarının geri kalanını unutmuş ve anı yaşayamaya çalışıyor gibiler.

Nereye gittikleri tam belli olmazken bir ayrılığın yaşandığı da görülüyor. Peri Tamer'e ' Hoşçakal çöp adam' diyor. Yeni bölümü bu akşam 20.00'de başlayacak olan Çöp Adam'ın heyecan dolu yeni bölümünde neler yaşanacak merakla bekleniyor.



