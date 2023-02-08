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Çöp Adam bu akşam var mı, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

08.02.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisi yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Oyuncuları arasında Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Sedaf Avcı, Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı Çöp Adam her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından dizilerin ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Çöp Adam bu akşam var mı, yen, bölüm ne zaman?

Çöp Adam bu akşam var mı, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

Çöp Adam yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak konsu haline geldi. Elçin Sangu'nun Peri karakterine, Engin Altan Düzyatan'ın Tamer karakterine hayat verdiği Çöp Adam her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyordu. 8 Şubat Star TV yayın akışı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çöp Adam dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeni ile bu akşam yayınlanmayacak olan dizinin 11. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV - Star TV Ortak Yayın
18:00 Star Haber
20:00 NTV - Star TV Ortak Yayın

SON BÖLÜM ÖZETİ

Berrin’in tuzağına düşen Peri, Tamer’in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin’i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

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Dilber’in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur. Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.
Berrin’in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri’nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.
Peri’nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer’i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.

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