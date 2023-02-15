Çöp Adam bu akşam var mı yok mu? Çöp Adam yeni bölümü ne zaman? 15 Şubat Star TV yayın akışı

15 Şubat akşamında, depremzedelere yardım toplamak için Türkiye Tek Yürek sloganıyla tüm kanallarda ortak yayın yapılacak. Böylelikle Çöp Adam dizisi ekranlarda yer almayacak. Son olarak 4. bölüm ile ekranlarda olan Çöp Adam dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Çöp Adam dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 15 Şubat Star TV yayın akışı...

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Her çarşamba Star TV ekranlarında yer alan Çöp Adam dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Yapım tarafından açıklama bekleniyor.

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN EKRANLARDA OLACAK

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin onuncu gününde, depremzedeler için tüm kanallar ortak yayın yapacak. Bu yayında Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimler moderatör olarak yer alacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star TV- NTV Ortak Yayını

18:00 Star Ana Haber

20:00 Star TV- NTV Ortak Yayını



