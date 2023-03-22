Çöp Adam bugün var mı, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? 22 Mart Star Tv yayın akışı

Çöp Adam dizisinin yeni bölümü, 22 Mart Çarşamba akşamı sorgulanmaya başladı. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ı buluşturan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor. Peki, Çöp adam neden yok? İşte 22 Mart Star Tv yayın akışı..

ÇÖP ADAM BUGÜN NEDEN YOK?

22 Mart 2023 Çarşamba akşamı Star Tv'nin yayın akışına göre Çöp Adam'ın tekrar bölümü yayınlanıyor. Çöp Adam'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

22 MART ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam - Tekar

22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın

00:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz



