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Çöp Adam bugün var mı, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? 22 Mart Star Tv yayın akışı

22.03.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam dizisinin başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan paylaşıyor. Dizinin yayın günü olan çarşamba gününde yeni bölüm araştırmaları hız kazandı. Peki, Çöp Adam bugün var mı, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman?

Çöp Adam bugün var mı, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman? 22 Mart Star Tv yayın akışı

Çöp Adam dizisinin yeni bölümü, 22 Mart Çarşamba akşamı sorgulanmaya başladı. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ı buluşturan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor. Peki, Çöp adam neden yok? İşte 22 Mart Star Tv yayın akışı..

ÇÖP ADAM BUGÜN NEDEN YOK?

22 Mart 2023 Çarşamba akşamı Star Tv'nin yayın akışına göre Çöp Adam'ın tekrar bölümü yayınlanıyor. Çöp Adam'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

çöp adam 10. bölüm fragmanı

22 MART ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam - Tekar
22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın
00:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz

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