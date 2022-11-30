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Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi? Merak konusu oldu

30.11.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam bu akşam Star TV’de izleyiciler ile buluşacak. Yeni dizi Çöp Adam’ın oyuncuları arasında yer alan Engin Altan Düzyatan Tamer karakterine, Elçin Sangu ise Peri karakterine hayat verecek. Dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Peki, Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi?

Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi? Merak konusu oldu

Çöp Adam dizisinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Star TV'de yayınlanacak olan Çöp Adam bu akşam başlıyor. İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Çöp Adam'ın oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinleniyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinleniyor. Bu akşam ekranlarda ilk defa yayınlanacak dizinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Sıra dışı bir şekilde yolları kesişen Tamer ve Peri’nin başından geçen hikayeyi anlatıyor.

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ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.
Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.
Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

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