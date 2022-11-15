Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı? Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan başrolde

Çöp Adam dizisi yakında Star TV ekranlarında yayınlanacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesinden esinlenerek kurgulanan Çöp Adam dizisinde gerçek bir hikaye işlenecek. İstanbul'da çekilen dizinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşıyor. Peki Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çöp Adam dizisi 23 Kasım günü Star TV ekranlarında olacak.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıktı ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrildi.

Çöp Adam dizisinde sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesi işlenecek.

Elin Sangu, dizide banka müdürü olan Peri rolünü canlandıracak. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı canlandıracak.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu

Engin Altan Düzyatan

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Hülya Şen

Elçin Afacan

Büşra Çam

