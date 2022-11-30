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Çöp Adam dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam konusu, oyuncuları ve isimleri

30.11.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisi oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor. Peki, Çöp Adam dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Çöp Adam dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çöp Adam konusu, oyuncuları ve isimleri

Çöp Adam oyuncuları ve konusu için araştırmalar hız kazandı. Çöp Adam bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak. Yayınlanan fragmanı ile akıllarda soru işareti bırakan Çöp Adam, Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

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Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

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Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

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ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

Çöp Adam dizisi oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi isimler bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan - Tamer
Peri - Elçin Sangu
Berrin - Sedef Avcı
Meryem - Elçin Afacan

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