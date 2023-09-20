ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE! STAR TV Çöp Adam dizisi 27. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Çöp Adam dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizi Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam dizisi haziran ayında sezon finali yapmıştı. 20 Eylül Çarşamba akşamı Çöp Adam'ın 27. bölümü yayınlanacak. İşte Çöp Adam son bölüm konusu...

ÇÖP ADAM 27. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çöp Adam, her çarşamba akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çöp Adam dizisinin yirmi altıncı bölümünde:

Peri ve Tamer’in hayatı, bebeklerinin kaçırılması ve Dilber’in öldürülmesi ile kabusa dönmüştür. Bebekleri Devrim’in nerede olduğu, onu kimin kaçırdığı, hatta hayatta olup olmadığı bile belirsizdir. Evlerinin içine kadar giren bu katilin Peri’nin öz annesi İpek olduğunu kimse bilmemektedir. Dilber’in cinayeti ve Devrim’in yokluğu Bülent dahil evdeki herkesi derinden sarsmıştır. Artık evde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Tamer’in eski dostu, polis müdürü Viran (Derya Alabora) teşkilatın tüm imkanlarını Devrim’in bulunması ve cinayetin aydınlatılması için seferber etmiştir. Tamer’in Viran’la geçmişten gelen sırrını sadece Meryem bilmektedir. Geçmişte yaptığı hatalarını temize çıkarmak isteyen Bülent, bir ipucu bulur.

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Çöp Adam dizisinin yirmi yedinci bölümünde:

Tamer, Devrim’i kaçıranın İpek olduğunu öğrenir ama bunu Peri’den saklamaktan başka şansı yoktur. Viran’a öğrendiklerini anlatınca her şey iyice netleşir. Peri ise terapiye gider ancak konuştuğu kişi yine Sarp olur. Çağla, Peri ve Meryem’in beğenisini kazanır ve evde yeni yardımcı olarak işe başlar. Sarp’ın planı tıkır tıkır işlerken Elit, Tamer’in bir şeyler bulduğunu sezer ve neler olduğunu anlamaya çalışır. Peri, Tamer’in ondan bir şeyler sakladığından emindir ve bu konuda bir önlem alırken, Tamer de Peri’nin ona yalan söylediğini anlayınca Serkan’dan yardım ister. Bülent, İpek’in Devrim’i kaçırdığını öğrendikten sonra onunla buluşarak zor ve hayati bir görev üstlenmeyi kabul eder.

ÇÖP ADAM 27. BÖLÜMÜ İZLE!

İkinci sezonu ile kaldığı yerden devam eden Çöp Adam dizisinin 27. bölümü Star TV ekranlarının yanı sıra Star TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



