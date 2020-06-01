Korkuteli ilçesinde yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ilçede bulunan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Korkuteli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığına karşı oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve kötü kokulara sebep olmasını önlemek amacıyla konteynerleri yıkama ve dezenfekte çalışması başlattı. Tüm mahallelerdeki konteynerler yıkama ve dezenfekte aracı içerisinde özel solüsyonlar ile dezenfekte edilirken, çalışmanın tamamlanmasının ardından konteynerler kısa süre içerisinde yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

İşlem sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan çöp konteynerleri sıcak su ile yıkanırken, yıkama işleminde kullanılan özel solüsyonların doğaya zarar vermediği de kaydedildi.

