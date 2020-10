Çöp savaşçısı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sabiha Öztürk, çevre düşmanlarının her akşam yere çöp ve çekirdek atarak kirlettiği parkı tek başına temizliyor. Yeni yapılan parkın kirletilmesine duyarsız kalmayarak her gün mıntıka temizliği yapan Öztürk, “Temizliği seve seve yapıyorum. Yaptığım işten hiçbir şekilde gocunmuyorum. Dünyayı temiz yapalım. Çocuklar için bilhassa temiz olmalıyız” dedi. Öte yandan, çevre bilincinden dolayı Öztürk’e, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personeli tarafından teşekkür etmek amacıyla çiçek takdim edildi.

Lüleburgaz Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduğu Sevgi Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Parkı her gece duyarsız vatandaşlarca kirletiliyor. Parkın çevresinde ve içinde çok sayıda çöp kutusu ve konteyner olmasına rağmen yere çekirdek kabuğu ve sayısız çöp atan çevre magandalarına en güzel yanıtı parkın yakınında oturan Sabiha Öztürk verdi. Her gece parkta yürüyüşe çıkan Öztürk, bir yandan yürüyüş yaparken diğer yandan etrafa atılan çöpleri tek tek topluyor.