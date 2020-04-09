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Çöp toplama hizmetini yürüten işçiler gecesinin gündüzüne katıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 09.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, katı atık projesi kapsamında çöp toplama hizmeti yürüten iş arkadaşlarına göstermiş oldukları üstün gayret sebebiyle teşekkür etti.Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Belediyeler Birliğimizce yürütmüş olduğumuz katı atık projemiz kapsamında çöp toplama hizmetini yürüten iş arkadaşlarımın yaptıkları işin kutsallığını göz ardı etmeden göstermiş oldukları üstün gayretten ötürü kendilerine birlik başkanı olarak milletimiz adına teşekkür ederim.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, katı atık projesi kapsamında çöp toplama hizmeti yürüten iş arkadaşlarına göstermiş oldukları üstün gayret sebebiyle teşekkür etti.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Belediyeler Birliğimizce yürütmüş olduğumuz katı atık projemiz kapsamında çöp toplama hizmetini yürüten iş arkadaşlarımın yaptıkları işin kutsallığını göz ardı etmeden göstermiş oldukları üstün gayretten ötürü kendilerine birlik başkanı olarak milletimiz adına teşekkür ederim. Ayrıca bu zorlu süreçte belediye başkanlarımıza, belediye personellerimize ayrıca gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları, polis ve jandarma personelimize ve bu uğurda küçük de olsa payı geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz. Hayat kavgasında sağlıklı olmak için ’evde kal Türkiyem’ diyoruz, hem kendin hem bizim için" ifadelerine yer verdi.

"Çöp toplama hizmetini yürüten iş arkadaşlarım gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam etmektedir"
Başkan Yaman, bu zorlu süreçte vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla yardım kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanya kapsamında birçok aileye gıda, nakdi yardım, maske gibi pek çok konuda yardım yapılmıştır. İlimiz sınırlarında da Valimiz Bilal Şentürk beyin koordinatörlüğünde bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirlere ek olarak, Bilecik Belediyeler Birliğimizce yürütmüş olduğumuz katı atık projemiz kapsamında çöp toplama hizmetini yürüten iş arkadaşlarım gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

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