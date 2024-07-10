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Copa Amerika'da Messi rüzgarı! Dünyada bunu başaran tek futbolcu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 09:58
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Copa Amerika'da heyecan yarı final mücadeleleri ile sürerken, Messi'li Arjantin Kanada'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin ilk finalist olurken, Lionel Messi bir kez daha tarihe geçti. İşte detaylar...

Copa Amerika'da Messi rüzgarı! Dünyada bunu başaran tek futbolcu...

Copa Amerika yarı finalinde Arjantin Kanada ile karşılaştı. Metlife Stadı'nda oynanan maçı Arjantin, Julian Alvarez ve Lionel Messi'nin ayağından gelen gollerle 2-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

MESSI, BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

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Lionel Messi, 51. dakikada attığı golle 109 gole ulaşarak Ali Daei ile arasındaki eşitliği bozdu ve uluslararası erkek golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Uluslararası erkek golcüler listesinde Cristiano Ronaldo 130 gol ile zirvede yer alıyor.

7 FİNAL OYNAYAN İLK FUTBOLCU

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Lionel Messi, üst üste üçüncü kez büyük bir turnuvada finale çıkmayı başardı. Bununla birlikte Lionel Messi, tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

FİNAL 15 TEMMUZ'DA

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Arjantin, 16. Copa Amerika şampiyonluğu için finalde 11 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03.00'da Uruguay ile Kolombiya yarı final mücadelesinin galibiyle oynayacak. Final 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Copa America messi
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