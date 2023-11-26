ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU VE OYUNCULARI: Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Çöpçüler Kralı filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Çöpçüler Kralı filmi, Türk sinema tarihine adını altın harfle yazdırmış yapımlardan biridir. Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi oyuncuları bulunduran filmin konusu ve çekim yerleri araştırılıyor. Çöpçüler Kralı, Show TV'de ekrana geliyor. İşte Zeki Ökten yönetmenliğindeki Çöpçüler Kralı filmi ile ilgili merak edilenler...

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Baķkal

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Çöpçüler Kralı

21:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle

23:30 Aile

02:00 Kızılcık Şerbeti





