ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU VE OYUNCULARI: Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Çöpçüler Kralı filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Çöpçüler Kralı filmi, Türk sinema tarihine adını altın harfle yazdırmış yapımlardan biridir. Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi oyuncuları bulunduran filmin konusu ve çekim yerleri araştırılıyor. Çöpçüler Kralı, Show TV'de ekrana geliyor. İşte Zeki Ökten yönetmenliğindeki Çöpçüler Kralı filmi ile ilgili merak edilenler...
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Baķkal
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Çöpçüler Kralı
21:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle
23:30 Aile
02:00 Kızılcık Şerbeti