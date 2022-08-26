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Çöpe atılan camları, eşinin toz bezlerini sanata dönüştürüyor

26.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel el sanatları sanatçısı Mete Üge: - "Manavda çöpe atılan kasaları keserek tuvallerin tahtalarını yaptım. Hanımın çöpe atacağı yer ve cam bezlerini, çarşafları tuvallerin bezleri olarak kullandım" - "Çöpe atılmış bir cam parçasını ve tahtayı, aldığım küçük karton parçası ve süt kutusunun arka kartonunu bir araya getirerek bir eser meydana getirdim"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Geleneksel el sanatlarında 6 bine yakın eser veren Mete Üge, çöpe atılan eşyaları sanat eserine dönüştürüyor.

Mete Üge, 50 yıllık sanat hayatında binlerce esere imza attı. Hat, tezhip, minyatür, resim, ahşap işleme, sedef kakma, deri işleme gibi çeşitli alanlarda eserler yapan Üge, tahta, bez ve alüminyum gibi atıkları kullanıyor.

AA muhabirine sanat atölyesinde konuşan, elektronik haberleşme mühendisi Mete Üge, babasının çocuk yaşlardayken kabiliyetini fark etmesiyle sanatla daha çok ilgilendiğini söyledi.

Hamid Aytaç'tan hat, İsmet Kırdar'dan resim, Ara Güler'den fotoğrafçılık kursları aldığını belirten Üge, 50 yıldır geleneksel el sanatlarıyla ilgilendiğini ifade etti.

- "İsraf etmezseniz atık meydana gelmez"

Çocukluk yıllarında kendi oyuncaklarını yaptığını anlatan Üge, eserlerinin bir kısmını çöplerden topladığı atıklardan yaptığına dikkati çekti.

"Sanatçı israf etmez." diyen Üge, şunları kaydetti:

"İsraf etmezseniz atık meydana gelmez. Farkına varmadan birçok şeyi israf ediyoruz. Bakın önümüz eylül, çocuklarımız okula gidecek, hiçbir çocuğumuz, bir sene öncesinden kalmış bir malzemeyi kullanmak istemeyecek. Çanta kullanılabilir ama biz gidip yenisini alıyoruz. Biz neye alıştırdık? Tüketime. Ne oldu, sonuçta atık meydana geldi, israf. Sanatçı dağılmış veya sizlere göre değersiz görülen birtakım objeleri tutarak, onları bir araya getirip size eser olarak ortaya çıkarandır. Esasında size hiçbir şeyin atık olmadığını anlatan kişidir. Bunları yapabilmek ve gösterebilmek çok faydalı."

Üge, atıkları kullandığı eserleriyle ilgili bilgi vererek, bunların Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergilenebileceğini dile getirdi.

Ahşap kasaları, eşinin çöpe attığı bezleri sanat eserine dönüştüren Üge, çok sayıda eserinin Hollanda'da sergileneceğini şu sözlerle aktardı:

"Van Gogh ile ilgili çevresel atıkları kullanarak oluşturduğum 40 minimalist eserden oluşan sergi hazırlığımız var. Hollanda Amsterdam'da sergiyi açmayı hedefliyoruz. Manavda çöpe atılan kasaları keserek tuvallerin tahtalarını yaptım. Hanımın çöpe atmak için hazırlamış olduğu yer ve cam bezlerini, çarşafları tuvallerin bezleri olarak kullandım. Görmüş olduğunuz tuvali meydana getirdim. Tahtalar da yine atık malzemelerden oluştu, sadece bir takım yağlı boya var. Bakın bu çöptü ama şu an bir eser. Çöpken hiç kimse buna bakmayacaktı ama şimdi herkes ona bakıyor. Demek ki hiçbir şey atık değil."

Dünyanın birçok yerinde sergilerle ilgili projeleri olduğunu dile getiren Üge, 2,5 ay önce Japonya Tokyo'da 7 eserinin sergilendiğini belirtti. Üge, ABD'de düzenlenen Türk yürüyüşünde mehter takımında mehteranın taşıdığı alemi de hazırladığını anlattı.

Eserlerinde tüketim konusuna dikkati çekmek istediğini, çocuklara ailelerin örnek olması gerektiğini vurgulayan Mete Üge, "Atık malzemeleri kullanarak kentsel dönüşümde yıkılmış bir evin çöpe atılmış bir cam parçasını ve tahtayı, aldığım küçük karton parçası ve süt kutusunun arka kartonunu bir araya getirerek bir eser meydana getirdim. Bu bir atıktı, sonuçta onu ortaya çıkarmak gerekiyor." diye konuştu.

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