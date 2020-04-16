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Çöplüğün "Miço"suna Her Eve Bir Pati Derneği üyeleri sahip çıktı

BURSA HABERLERİ  | 16.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki çöplükte bulunan sokak kedilerine ve köpeklere mama götüren dernek üyeleri, hareketleriyle ilgilerini çeken ve "Miço" adını verdikleri köpeğe yeni bir yuva arıyor - Derneğin üyelerinden İrem Şahin: - "Biz her pazar bu çöplüğe geldiğimizde, genelde Golden cinsi köpeklerin yaptığı gibi bizi ağzında bir kapla karşılıyordu. Bunu bize uzatarak içine mama koymamızı istiyordu. Bu durumla sürekli karşılaşınca bizim yüreğimiz el vermedi. Dernek olarak onu koruma altına aldık"

SERGEN SEZGİN - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki çöplükteki sokak hayvanlarına her hafta mama götüren hayvanseverlerin ilgisini çeken ve "Miço" adı verilen köpek, gönüller tarafından daha iyi bakılması için köpek bahçesine götürüldü.

Her Eve Bir Pati Derneği üyeleri, her hafta pazar günü kentte köpek ve kedi yoğunluğunun olduğu bölgelere gönüllülerin yardımıyla giderek mama bırakıyor.

Orhaneli çöplüğündeki bir köpek, hareketleriyle dernek üyelerinin uzun süredir ilgisini çekiyor. Hayvanseverler, sahibi tarafından terk edildiğini düşündüğü ve "Miço" adını koyduğu köpeği, yeniden sahiplendirmek için Her Eve Bir Pati Derneğinin merkez Nilüfer ilçesindeki köpek bahçesine götürdü.

- "Evde baktığımız evcil dostlarımız gibi hareketler yapıyor"

Dernek üyelerinden İrem Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Bursa'da eş zamanlı beslemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köpek bahçelerinde 500'den fazla köpeğe baktıklarını, binlerce sokak köpeğine ise aç kalmamaları için ulaştıklarını belirten Şahin, zaman zaman zorluklar yaşadıklarını anlattı.

"Miço" ismini verdiği köpeğin hikayesinin aylar önce başladığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Biz her pazar bu çöplüğe geldiğimizde, genelde Golden cinsi köpeklerin yaptığı gibi bizi ağzında bir kapla karşılıyordu. Bunu bize uzatarak içine mama koymamızı istiyordu. Bu durumla sürekli karşılaşınca bizim yüreğimiz el vermedi. Dernek olarak onu koruma altına aldık. Köpek bahçemizde bizimle yaşayacak ama bir aile bulabilirsek daha da sevineceğiz. Evde baktığımız evcil dostlarımız gibi hareketler yapıyor. Terk edilmiş olabilir. Terk edilmeler çok fazla oluyor. Olmaması gerekiyor. Bilinçli bir şekilde sahiplenmek gerekiyor. Bir yuvası olan köpeğin daha sonrasında kırsala terk ediliyor olması onun yaşamaması anlamına geliyor. Kesinlikle evden çıkan bir canlı dışarıdaki hayata adapte olamaz ve ölür."

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"Miço" Bursa Her Eve Bir Pati Derneği Köpek terk edilmiş köpek

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