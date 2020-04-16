Çöplüğün "Miço"suna Her Eve Bir Pati Derneği üyeleri sahip çıktı

"Miço" ismini verdiği köpeğin hikayesinin aylar önce başladığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Biz her pazar bu çöplüğe geldiğimizde, genelde Golden cinsi köpeklerin yaptığı gibi bizi ağzında bir kapla karşılıyordu. Bunu bize uzatarak içine mama koymamızı istiyordu. Bu durumla sürekli karşılaşınca bizim yüreğimiz el vermedi. Dernek olarak onu koruma altına aldık. Köpek bahçemizde bizimle yaşayacak ama bir aile bulabilirsek daha da sevineceğiz. Evde baktığımız evcil dostlarımız gibi hareketler yapıyor. Terk edilmiş olabilir. Terk edilmeler çok fazla oluyor. Olmaması gerekiyor. Bilinçli bir şekilde sahiplenmek gerekiyor. Bir yuvası olan köpeğin daha sonrasında kırsala terk ediliyor olması onun yaşamaması anlamına geliyor. Kesinlikle evden çıkan bir canlı dışarıdaki hayata adapte olamaz ve ölür."

