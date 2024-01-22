MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çöpte bulduğu elbiseyle oynayan çocuğun videosu gündem olmuştu! Bergüzar Korel harekete geçti

Çöpte bulduğu elbiseyle oynayan çocuğun videosu gündem olmuştu! Bergüzar Korel harekete geçti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 17:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dolaşan bir video herkesin yüreğini yakmıştı. Çöpte bulduğu elbiseyle oynayan küçük kız ve annesinin o anları herkesi duygulandırmıştı. Gündem olan o görüntülerin ardından ünlü oyuncu Bergüzar Korel videoda yer alan aileye ulaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan duygusal bir video, ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in dikkatini çekti. Videoda yer alan kareler adeta yürek parçaladı. Çöpten bulduğu elbise ile oynayan küçük kız ve annesinin samimi anları izleyenleri derinden etkiledi. Korel, bu aileyi bulmak ve yardım elini uzatmak amacıyla harekete geçti.

Korel, videoda yer alan anne ve kızına ulaştı. Handa yaşayan aile, Korel'in girişimleriyle ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla aileye yardım etmek istediğini belirtti.

Korel, ailenin yaşadığı handa kalıcı bir çözüm bulabilmek ve onlara yardımcı olabilmek adına takipçilerinden destek istedi. Bu amaçla, Korel dernek aracılığıyla aileye ulaştı ve ev arayışı başlatıldı.

Ünlü oyuncunun duyarlılığı ve çabaları, çöpten elbise bulan aile için umut dolu bir gelişme oldu. Korel'in öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası, sosyal medyada geniş bir destek buldu ve ailenin yaşam koşullarını iyileştirmek adına bir adım atıldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta oyuncudan kötü haber!Usta oyuncudan kötü haber!
Ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor? Bomba yanıtÜnlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor? Bomba yanıt
Açık açık sordu! Cinsel organ sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemediAçık açık sordu! Cinsel organ sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel sosyal medya ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Esenyurt'ta sokak sokak gezip insanları bıçakladı! Yaralılar var, her yerde aranıyor

Esenyurt'ta sokak sokak gezip insanları bıçakladı! Yaralılar var, her yerde aranıyor

Bağ-Kur primi 2008 sonrası SSK’lı ile eşitleniyor!

Bağ-Kur primi 2008 sonrası SSK’lı ile eşitleniyor!

'Herkesin yaptığı bir hatayı fark ettikten sonra 46 kilo verdim'

'Herkesin yaptığı bir hatayı fark ettikten sonra 46 kilo verdim'

Arda Güler'den olay yaratan hareket!

Arda Güler'den olay yaratan hareket!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.