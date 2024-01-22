Çöpte bulduğu elbiseyle oynayan çocuğun videosu gündem olmuştu! Bergüzar Korel harekete geçti

Sosyal medyada hızla yayılan duygusal bir video, ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in dikkatini çekti. Videoda yer alan kareler adeta yürek parçaladı. Çöpten bulduğu elbise ile oynayan küçük kız ve annesinin samimi anları izleyenleri derinden etkiledi. Korel, bu aileyi bulmak ve yardım elini uzatmak amacıyla harekete geçti.

Korel, videoda yer alan anne ve kızına ulaştı. Handa yaşayan aile, Korel'in girişimleriyle ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla aileye yardım etmek istediğini belirtti.

Korel, ailenin yaşadığı handa kalıcı bir çözüm bulabilmek ve onlara yardımcı olabilmek adına takipçilerinden destek istedi. Bu amaçla, Korel dernek aracılığıyla aileye ulaştı ve ev arayışı başlatıldı.

Ünlü oyuncunun duyarlılığı ve çabaları, çöpten elbise bulan aile için umut dolu bir gelişme oldu. Korel'in öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası, sosyal medyada geniş bir destek buldu ve ailenin yaşam koşullarını iyileştirmek adına bir adım atıldı.





