YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı

Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı

05.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yaparak çevredekilerden para isteyen yabancı uyruklu dilenciler, zabıta tarafından yakalandı.

Beyoğlu Karaköy’de yanlarında getirdikleri yiyecekleri çöpten çıkararak yiyormuş gibi numara yapan dilenciler tespit edildi. Tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın ve 1 çocuk, Beyoğlu Kasımpaşa Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zabıta ekiplerini ve basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemeye çalışan dilenci kadın, çevredekilerden para istemediğini öne sürdü. Yabancı uyruklu kadının yanındaki çocuk ise yerde bulunan ekmeklerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

Öte yandan, yakalanan dilenciler, haklarında cezai işlem uygulanmak üzere Kasımpaşa’da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da okul servis araçlarına denetimİstanbul’da okul servis araçlarına denetim
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldiManisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Malatya Emniyetini yasa boğan ölümMalatya Emniyetini yasa boğan ölüm
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:06
Öğle
12:59
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.