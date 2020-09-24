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Çopuroğlu ilçe başkanlarını açıkladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 22:18 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Yeni oluşan ilçe yönetimlerimiz ile Kayseri’de yeni dönemde dinamik, çalışkan ve özverili bir şekilde Ak davaya hizmet edileceğine inancımız tamdır" dedi.AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı açıklama ilçe başkanlarıyla ilgili konuştu.

Çopuroğlu ilçe başkanlarını açıkladı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Yeni oluşan ilçe yönetimlerimiz ile Kayseri’de yeni dönemde dinamik, çalışkan ve özverili bir şekilde Ak davaya hizmet edileceğine inancımız tamdır" dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı açıklama ilçe başkanlarıyla ilgili konuştu. Çopuroğlu, "Genel Merkezimizde teşkilat başkanımız ve koordinatörlerimiz ile istişareler de bulunduk. Bu istişareler sonucunda Kayseri ilimiz: Özvatan ilçemizde Erkan Bulut Başkanımız, Talas ilçemizde Hasan Nuri Kuş Başkanımız İlçe Başkan adayımız olarak belirlenmiş olup yeni bir döneme girmekteyiz. Ayrıca Pınarbaşı ilçemizde Mevcut Başkanımız Türkay Kara ile Develi ilçemizde mevcut Başkanımız Osman Turan ile Yahyalı ilçemizde mevcut Başkanımız Esat Turkmenoğlu ile Hacılar ilçemizde mevcut Başkanımız Ahmet Övüç ile Sarız ilçemizde ise mevcut Başkanımız Hulusi Kara ile yolumuza devam etme kararı aldık. Şimdiye kadar ki tüm görev yapan başkanlarımıza bize verdikleri katkı ve emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni oluşan ilçe yönetimlerimiz ile Kayseri’de yeni dönemde dinamik, çalışkan ve özverili bir şekilde Ak davaya hizmet edileceğine inancımız tamdır" dedi.

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Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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